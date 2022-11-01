Студенты медколледжа обратились к главе Башкирии с просьбой вернуть директора

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Студенты Стерлитамакского медколледжа написали обращения в адрес главы Башкирии Радия Хабирова с просьбой разобраться в причинах увольнения директора учебного заведения Виля Ибрагимова. Сообщение опубликовано на страницах руководителя региона в социальных сетях. Пока что на обращение отреагировали только представители минздрава республики, отметив, что у Ибрагимова истекает срок контракта.

В сообщении от имени студенчества колледжа отмечается, что они «очень шокированы новостью» и «обожают всем сердцем замечательного и уважаемого директора». Также, по их словам, им не хочется сталкиваться со сменой руководства, так как Виль Ибрагимов – «хороший человек, всегда заботился об колледже».

– Мы хотим учится в привычной для нас атмосфере, которую создал наш директор на протяжении 10 лет. Виль Рашидович знает каждого студента, с уважением относится к каждому из нас, – заявили студенты.

В минздраве Башкирии отметили, что у Ибрагимова 31 октября истек срок контракта, который может быть расторгнут или продлен. Решение о прекращении трудовых обязательств, сообщили в министерстве, было принято по обоюдному согласию на согласованных условиях.

– По желанию работника его могут принять в профессорско-преподавательский состав колледжа. По состоянию на 31.10.2022 года такого заявления в отдел кадров колледжа Виль Рашидович не предоставлял, – прокомментировал официальный представитель минздрава Тагир Гизатуллин.