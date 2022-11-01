Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в ноябре

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ноябрь. По данным ведомства, в этом месяце ожидается температура около нормы – -4,4°, однако количество осадков будет меньшим – 30-50 мм. Что касается ближайших дней, то там пообещали снегопады и гололед.

Метеорологи сообщили, что 2 ноября пройдет мокрый снег, который отложится на проводах и деревьях, также пообещали гололед, гололедицу и снежный накат. Ветер ожидается умеренный, в отдельных районах будут сильные порывы. Температура воздуха ночью составит -4,+1°, днем +3,-2°.

3 ноября пройдет небольшой снег, ожидается также гололедица, по прогнозу будет умеренный ветер. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем -4,+1°.