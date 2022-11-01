В Уфе ребенок получил ожоги рук во время шоу аниматоров

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе ребенок получил ожоги рук во время детского шоу. О происшествии рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Из предварительных данных следует, что несовершеннолетний получил ожоги обеих ладоней во время шоу аниматоров. Ребенку в результате случившегося понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время прокуроры устанавливает все обстоятельства произошедшего ЧП.

– В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе при оказании развлекательных услуг подобного рода. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщило ведомство.