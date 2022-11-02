Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 4:12

В Башкирии задержали 26 пьяных водителей

В целом за минувшие сутки было зарегистрировано 1200 нарушений
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки задержали более двух десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГИБДД.

Как сообщила Госавтоинспекция 1 ноября, за прошедшие 24 часа специалисты дорожной полиции выявили 1200 нарушений правил дорожного движения. Было задержано 26 нетрезвых водителей, пять из низ сели за руль пьяными повторно.

Также ГИБДД сообщила, что прошедший день в Башкирии было зафиксировано 25 автомобильных аварий, в которых погибли три человек и 29 были травмированы.