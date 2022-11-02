В Башкирии задержали 26 пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки задержали более двух десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГИБДД.

Как сообщила Госавтоинспекция 1 ноября, за прошедшие 24 часа специалисты дорожной полиции выявили 1200 нарушений правил дорожного движения. Было задержано 26 нетрезвых водителей, пять из низ сели за руль пьяными повторно.

Также ГИБДД сообщила, что прошедший день в Башкирии было зафиксировано 25 автомобильных аварий, в которых погибли три человек и 29 были травмированы.