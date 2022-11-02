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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 3:47

В Башкирии из-за пожара в садовом доме погиб человек

Трагедия случилась в Октябрьском
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 1 ноября, в башкирском городе Октябрьский из-за пожара в садовом доме погиб человек. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось в микрорайоне Туркменево в садовом товариществе «Геофизик». Сгорел кирпичный одноэтажный дом. В ходе разбора специалисты чрезвычайного ведомства обнаружили тело погибшего, пол и личность до сих пор устанавливаются.

В тушение пожара было задействовано 11 человек и четыре единицы техники. Причины пожаров и их обстоятельства устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС.