В Башкирии работники культуры получат по 500 тыс. рублей

В Башкирии работники культуры получат по полмиллиона рублей. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Назаров.

По словам премьер-министра, подобная поддержка была реализована в прошлом году, и она оказалась востребована. Теперь уже в этом году 30 специалистам учреждений культуры будет выплачено по 500 тысяч рублей. Назаров утверждает, что этих средств работники «смогут улучшить свои жилищные условия».

К участию в отборе для предоставления выплат населенные пункты, на территории которых есть учреждения, осуществляющие культурно-досуговую и образовательную деятельность. От самих специалистов требуется профильное образование, также они должны работать не ранее чем с 2021 года. Также у них должны отсутствовать ограничения для занятия культурно-досуговой, библиотечной, музейной и (или) образовательной деятельностью в сфере культуры. Помимо прочего, работники культуры должны быть младше 36 лет и трудоустроены на одну и более ставку.