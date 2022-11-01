В Башкирии заканчивают набор в третий добровольческий батальон для участия в СВО

В Башкирии завершается набор добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева для участия в СВО.

Напомним, что в октября 2022 года стало известно, что в Башкирии создают уже третий добровольческий батальон для участия в СВО. Его возглавил полковник в отставке из Уфы Артур Юмагужин. Идея создания батальона имени Салавата Юлаева получила поддержку от руководства Башкирии.

1 ноября создатель батальона заявил, что его формирование практически завершено. Также Юмагужин отметил, что в батальон «нескончаемым потоком идут добровольцы» и напомнил требования к кандидатам. Бойцы должны быть моложе 50 лет, иметь военный билет, обладать хорошей физической формой и желанием служить Отечеству.

- С каждым продолжим проводить индивидуальное собеседование. Постараемся принять и услышать всех! – обратился Юмагужин к пользователям соцсетей.