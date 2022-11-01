В Башкирии женщина взяла в заложники подругу, вышла в окно и напала на полицейского

В Бирске местная жительница взяла в заложники подругу, сбежала через окно и угрожала ножом полицейскому.

История началась вечером 31 августа. К жительнице Бирска пришла подруга, с которой та начала распивать алкоголь. Вскоре женщины поссорились, и хозяйка отказалась отпускать гостью домой. Она схватила нож и начала угрожать потерпевшей расправой, если та попытается выйти из квартиры. Позже женщина сама позвонила в полицию и заявила, что удерживает заложника.

Прибывших на место полицейских она прогнала, угрожав убить подругу. Позже женщина отпустила жертву и сбежала из квартиры, перерезав сетку окна. Неадекватную горожанку настиг полицейский, которому она начала угрожать ножом. К счастью, ее удалось задержать без последствий для всех.

В итоге судья в Бирске признал женщину виновной в незаконном лишении свободы, угрозе убийством и нападении на полицейского. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.