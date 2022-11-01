Стали известны имена победителей Второго телевизионного конкурса юных исполнителей «Елкән»

Амина Шафикова и Артур Назиуллин вручают приз Самире Алиуллиной

Стали известны имена победителей Второго телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән». Конкурс, организованный детско-юношеским телеканалом «Тамыр» при поддержке Министерства культуры в рамках программы Национальные проекты.Культура, завершился большим Гала-концертом в Государственном концертном зале «Башкортостан». 12 финалистов исполнили произведения башкирских композиторов в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан под руководством главного дирижера заслуженного артиста Башкортостана, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрия Крюкова.

Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова сердечно приветствовала юных конкурсантов, поблагодарила всех организаторов и участников от имени Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова.

На отборочный тур конкурса «Елкән» в этом году поступило 186 заявок. На конкурсные прослушивания прошли 44 участника. А финалистами стали всего 12 юных музыкантов. Программу детей оценивали известные в республике и за ее пределами музыканты и педагоги: народный артист Республики Башкортостан, генеральный директор Национального симфонического оркестра РБ Артур Назиуллин, пианист, композитор, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Шаура Сагитова, народный артист Республики Башкортостан, концертмейстер НСО РБ Ильшат Муслимов, доцент Уфимского государственного института искусств, заслуженный работник культуры РБ Артур Гайсаров, музыковед, старший преподаватель Уфимского государственного института искусств, заслуженный деятель искусств РБ Виктория Симонова.

Эвелина Раджапова

К финальной программе детей были написаны оригинальные партитуры для исполнения с симфоническим оркестром. Прозвучали новые специально написанные для финалистов произведения Азамата Азнагулова, Урала Идельбаева. В Гала-концерте принимали участие и лауреаты Первого телеконкурса «Елкән»: Камилла Хамидуллина, Саида и Изида Бигаевы. Юный кураист Идель Тунников с г. Кумертау в честь дня рождения выдающегося композитора, певца, одного основоположников башкирского профессионального музыкального искусства Газиза Альмухаметова исполнил "Арию Зыи из оперы "Сания".

В номинации «Струнные инструменты» 1 место завоевал Арлан Хакимьянов, ученик ДМШ №7 г.Уфа. Юный скрипач исполнил в сопровождении Национального симфонического оркестра произведение Азамата Азнагулова "Концертино". 3 место поделили Юлия Козловская с ДМШ №1 имени Наримана Сабитова г.Уфа (Загир Исмагилов "Поэма") и Мария Уткина, ученица ССМК (Ильдар Хисамутдинов "Ноктюрн")

Жюри и Гульназ Кульсарина

В номинации «Народные инструменты» 1 места удостоился Джалиль Хайрисламов, ученик ДШИ № 8 г.Уфа, который исполнил на баяне пьесу Миндиахмета Гайнетдинова "Көй"; 2 место у Анастасии Поповой с ДШИ села Субханкулово Туймазинского района (Нур Даутов "Ты не забудь"); 3 место заняла Эвелина Раджапова, ученица ДШИ с Благовещенска (Янгали Вахитов "Янгали").

В номинации «Духовые инструменты» места распределились таким образом: 1 место - Анастасия Бартенева, ДМШ г. Салават (флейта, Рафаил Касимов "Голубой зонтик Элеоноры"); два вторых места - Ксения Гимп, ДМШ №1 имени Наримана Сабитова г. Уфа (гобой, Урал Идельбаев "Шаргия") и Эвелина Талипова, ССМК (флейта, Азамат Азнагулов "Поэма").

В номинации "Фортепиано" 2 место у Михаила Панова с УДШИ им Виктора Пегова, Уфа (Айрат Каримов "Балканские наигрыши"), 3 место занял Далер Курбоншоев с ДМШ г. Нефтекамск (Рим Хасанов "Зимний романс").

Композиторы, гости, организаторы

Гран-при Второго телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән» удостоилась юная пианистка Самира Алиуллина, ученица известного педагога Валентины Стариковой Среднего специального музыкального колледжа. Самира исполнила «Концерт для фортепиано с оркестром» Загира Исмагилова.

Вели Гала-концерт юные ведущие телеканала «Тамыр»: Камила Бакирова, Рустем Рафгутдинов и музыковед Евгения Едренкина.

- Начиная телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән», мы ставили цель дать новое дыхание произведениям башкирских композиторов, - говорит директор телеканала "Тамыр" Гульназ Кульсарина. - Подводя итоги уже второго конкурса, мы с чистой совестью можем сказать, что добились цели. В произведениях наших композиторов отражаются важнейшие события истории Башкортостана, национальный дух и ментальность нашего народа. Пусть дети будут парусом времени, который несет историю в будущее через родную музыку!