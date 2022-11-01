Старший лейтенант из Башкирии участвует в конкурсе «Народный участковый»

Участковый Мансур Муратшин из Башкирии участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый».

Работа участкового в глубинке очень важна. Этот человек знает большинство местных жителей и помогает им решать проблемы, связанные с охраной порядка. Условная пропажа бензопилы для жителя города может показаться смешной проблемой, а для сельчанина она становится критической.

Мансур Муратшин работает в Абзелиловском районе республики. За ним закреплено более трех тысяч населения. Благодаря работе участкового, преступления здесь редкость. В 2022 году здесь зарегистрировали всего 70 административных правонарушений, и не одного серьезного.

Участковый Муратшин представляет Башкирию во всероссийском конкурсе. Голосование пользователей в сети длится с 1 по 11 ноября. Призываем всех читателей нашего сайта отдать голос за Мансура Муратшина на официальном сайте. Для этого нужно будет авторизоваться через любую соцсеть (это сделано в целях борьбы с нечестным голосованием).