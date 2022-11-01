Из Башкирии в рамках осеннего призыва в армию отправят более 4000 человек

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Из Башкирии в рамках осеннего призыва в армию отправят более четырех тысяч человек. Как сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич, отправки призывников начнутся 10 ноября. Всех новобранцев планируют обеспечить обмундированием, несессером, продовольствием, а также вещевым имуществом.

Отдельно военком подчеркнул, что призыв никак не связан с проведением специальной военной операции, и все новобранцы буду проходить службу на территории России.

Напомним, осенний призыв в Башкирии начался сегодня – 1 ноября. А закончится он 31 декабря 2022 года.