Под Уфой отключили 22 незаконных уличных фонаря

Фото: Павел КРАЙНОВ

Вчера, 31 октября, под Уфой в деревне Елкибаево отключили 22 незаконных уличных фонаря. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Башкирэнерго».

В деревне Самохваловка и селе Елкибаево в общей сложности было отключено 78 светильников.

– Администрация Калининского района Уфы и Управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации не предприняли действий для заключения договоров электроснабжения. В результате безучетного потребления «нагорело» порядка 80 тысяч киловатт-час, материальный ущерб составил несколько сотен тысяч рублей, – сообщают энергетики.

Помимо прочего, как сообщает предприятие, фонари были смонтированы на опорах линии электропередачи с нарушением техтребований, что могло бы привести к аварийным отключениям электричества в деревне.