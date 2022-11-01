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В Уфе банда «черных риелторов» продавала квартиры покойников. Об их преступлениях рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Следователи установили, в 2016-2020 года банда искала в Уфе квартиры, владельцы которых либо не имели какой-либо родни, либо антисоциальный образ жизни, либо были недееспособными, либо находились в тюрьме, либо умерли и не имели наследников. Преступники подделывали документы, оформляли жилье в собственность третьих лиц, а потом продавали.

Так была похищена 21 квартира, из которых реализовать удалось лишь десять. Кроме того, злоумышленники с помощью липовых документов сняли банковских счетов потерпевших более 6,5 миллионов рублей. В целом же ущерб их оценивается в сумму более 65 миллионов рублей.

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым жителям г. Уфы в возрасте от 36 до 62 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также покушение на его совершение).

Четыре уфимки в возрасте от 36 до 62 лет были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями за мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также покушение на его совершение. В ходе следствия из имущество на сумму 24 миллиона рублей было арестовано.

– Суд приговорил их к реальному лишению свободы сроками от пяти до 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также частично взыскал сумму причинённого ущерба. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Материалы уголовного дела в отношении пятой участницы преступной группы выделены в отдельное производство, поскольку в ходе судебного рассмотрения дела она скрылась и объявлена в розыск. Шестой соучастник скончался в день направления уголовного дела в суд, – сообщила пресс-служба СК.