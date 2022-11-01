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НовостиОбщество1 ноября 2022 9:40

Военком Башкирии рассказал, будут ли отправлять призывников на СВО

Сегодня в республике начал осенний призыв
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал, будут ли отправлять призывников в зону специальной военной операции.

Сегодня, 1 ноября, в Башкирии начался осенний призыв. Как сообщил военный комиссар республики, на срочную службу из региона будет направлено более четырех тысяч человек. Отправки новобранцев начнутся 10 ноября.

Как подчеркнул Михаил Блажевич, что предстоящий призыв никак не связан с проведением специальной военной операции, и все срочники будут проходить службу на территории России. Когда же их срок службы подойдет к концу, они будут уволены и отправлены домой.