В Уфе на строительство снегоплавильного пункта потратят почти 167 млн рублей

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на строительство снегоплавильного пункта потратят более сотни миллионов рублей. Соответствующая документация появилась на сайте государственных закупок.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства уфимской администрации в настоящее время ищет подрядчика на строительства объекта. Он будет определен по итогам электронного аукциона, который завершится 10 ноября.

Начальная цена контракта составляет 166 874 951,71 рублей. Деньги будут выделены из городского и республиканского бюджетов.

Объект будет возведен на улице Сагита Агиша. От подрядчика требуется выполнить земельные работы, подготовить фундамент, провести монтаж оборудования и благоустроить территорию.

Строительство снегоплавильного пункта планируется завершить до конца мая 2023 года.