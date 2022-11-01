В Башкирии снижается заболеваемость гриппом и простудой

В Башкирии снижается количество выявленных случаев гриппа и острых респираторных инфекций.

С приходом холодов, как правило, увеличивается количество случаев заболевания респираторных инфекциями и гриппом. Чтобы не попасть в список заболевших, следует одеваться по погоде, полноценно питаться и избегать вредных привычек.

По данным Роспотребнадзора Башкирии, на прошлой неделе в Башкирии произошло снижение числа заболевших гриппом и респираторными болезнями (на бытовом уровне их называют простудами) на 9,9%. Согласно статистике предварительных диагнозов, за семь дней в регионе выявили 21 688 случаев острых респираторными инфекциями. При этом показатель интенсивности заболевания составил 54 на 10 тысяч населения республики.