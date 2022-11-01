Хабиров заявил об окончании частичной мобилизации в Башкирии

Радий Хабиров объявил, что в Башкирии завершилась частичная мобилизация.

Напомним, что информация об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации жителей РФ появилась в конце октября. 28 октября об этом официально доложил министр обороны Сергей Шойгу.

1 ноября Радий Хабиров сделал похожее заявление. Он сообщил, что в Башкирии завершены все соответствующие мероприятия. Подготовка окончена, а жителям республики прекратили вручать повестки в рамках частичной мобилизации. Тем не менее, в военкоматах Башкирии по-прежнему готовы принять добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.

Также Хабиров выделил, что Башкирия продолжит оказывать адресную помощь семьям ранее мобилизованных и бойцам именных башкирских батальонов. Их в республике уже три – имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева.