Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 8:36

Хабиров заявил об окончании частичной мобилизации в Башкирии

Глава республики отметил, что регион продолжит оказывать помощь участникам СВО
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Радий Хабиров объявил, что в Башкирии завершилась частичная мобилизация.

Напомним, что информация об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации жителей РФ появилась в конце октября. 28 октября об этом официально доложил министр обороны Сергей Шойгу.

1 ноября Радий Хабиров сделал похожее заявление. Он сообщил, что в Башкирии завершены все соответствующие мероприятия. Подготовка окончена, а жителям республики прекратили вручать повестки в рамках частичной мобилизации. Тем не менее, в военкоматах Башкирии по-прежнему готовы принять добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.

Также Хабиров выделил, что Башкирия продолжит оказывать адресную помощь семьям ранее мобилизованных и бойцам именных башкирских батальонов. Их в республике уже три – имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева.