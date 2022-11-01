Мавлиев: виновные в давке на олимпиаде в БашГУ наказаны

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил о том, что виновные в давке на олимпиаде в БашГУ понесли наказание. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, в минувшее воскресенье в фойе главного корпуса вуза случилась давка из-за того, что на школьную олимпиаду приехало слишком много желающих. В здании столпились родители и их дети, а кого-то из участников вообще не пустили внутрь.

Произошедший случай мэра башкирской столицы охарактеризовал как недопустимый. По словам сити-менеджера, были «приняты кадровые решения» и «ответственные понесли наказание».

Также Мавлиев заявил о том, что чиновниками были сделаны необходимые выводы. Глава городской администрации утверждает, что мероприятиям участием детей необходимо уделять повышенное внимание.

– По всем подведомственным педагогическим организациям проведём разъяснительную и профилактическую работу. Сделаем все, чтобы впредь такое не повторилось, – заверил мэр.