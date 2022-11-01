Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе жители нескольких районов останутся без воды. Об этом рассказала пресс-служба мэрии города со ссылкой на предприятие «Уфаводоканал».

Сегодня с 11:00 часов до 10:00 завтрашнего дня в микрорайоне Нижегогородка из-за проведения ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение. Также на пониженном давлении останется Затон, у жителей верхних этажей жилых домов не будет холодной воды.

Городские служб организуют 10 точек подвоза воды, которые начнут работать сегодня с 11:00 до полного восстановления водоснабжения. Также будут функционировать водоразборные колонки.

С адресами точек подвоза воды и водоразборных колонок можно по ссылке.

«Уфаводоканал» принесло извинения жителям города за неудобства и попросило заранее запастись необходимым количеством воды.