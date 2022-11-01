Бюджет Башкирии получил более 2,9 млрд от использования земель

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что за девять месяцев республиканский бюджет получил 2,9 млрд рублей от использования земель.

Сдача земель в аренду предпринимателем – одна из важных частей получения денег в бюджет республики. Государство одновременно зарабатывает средства и помогает развиваться бизнесу.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров во время совещания с муниципальными чиновниками сообщил, что за девять месяцев 2022 года Башкирия получила от сдачи в аренду земель 2,9 млрд рублей. А всего в этом году регион планирует получить от предпринимателей порядка 4,2 млрд рублей – по словам Назарова основной объем таких пополнений бюджета происходит в конце года.

Также в 2022 году республика провела 1 100 торгов на право продажи арендованных участков общей площадью 40,8 тыс. гектаров. На этом бюджет заработал больше 290 млн рублей.