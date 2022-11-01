Радий Хабиров подписал новый антиалкогольный закон.

В Башкирии борются с проблемой алкоголизма несколькими путями, в том числе юридическими. Так, в регионе законодательно запрещено продавать спиртное в дни определенных праздников. Например, 1 сентября, Последний звонок или в дни Сабантуев (здесь даты ограничений принимают в районных администрациях).

Также спиртным в республике нельзя торговать во время Дня молодежи. Вот только обычно его празднуют на ближайших выходных, а не день в день. Из-за этого, по факту, прописанные в законе нормы не соблюдались. В нынешней редакции документа этот недочет был исправлен – соответствующие изменения депутаты Курултая внесли в него 20 октября, 1 ноября его подписал глава республики Радий Хабиров.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как запрет на продажу алкоголя влияет на жизнь и здоровье жителей Башкирии.