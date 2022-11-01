В Башкирии женщины открыли 50 точек сбора посылок для участников СВО

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В Башкирии благотворительная группа «Помощь солдатам Уфа и Республика Башкортостан» открыли 50 точек сбора посылок для участников СВО. Как рассказали волонтеры «Молодежной газете», в организации трудится 6,9 тысяч человек.

Группа покупает для солдат экипировку, обмундирование и даже технические средства. Как рассказала один из волонтеров Мария Асеева, часто заказы на определенные вещи поступают напрямую от командиров военных частей.

Благотворительной группе оказывают поддержку предприниматели из Башкирии.

– Нам удалось найти общий язык с предпринимателями, работавшими в швейном производстве. Они взялись пошить по себестоимости большую партию спальников, толстовок, балаклав, термоносков, трусов. Мы купили много пряжи и заказали башкирским рукодельницам связать нашим солдатам носки, варежки и перчатки. Они активно взялись за работу совершенно бесплатно! Экономия, учитывая общий объем заказа, получилась существенная, – поведала волонтер Мария Асеева.