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НовостиОбщество1 ноября 2022 3:22

Сегодня в Уфе закроют парковку около Конгресс-холла

В центре города состоится праздник ко Дню работника сельского хозяйства
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Въезд на популярную парковку закроют сегодня в 23:30 и откроют лишь 2 ноября в 18:00.

Въезд на популярную парковку закроют сегодня в 23:30 и откроют лишь 2 ноября в 18:00.

Сегодня, 1 ноября, в столице Башкирии временно закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау», сообщает администрация города. Ограничения связаны с тем, что на площади имени Салавата Юлаева будет проводиться мероприятие ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Въезд на популярную парковку закроют сегодня в 23:30 и откроют лишь 2 ноября в 18:00. Автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и обдумать место парковки. Мэрия Уфы приносит извинения за предоставленные неудобства.