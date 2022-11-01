Сегодня в Уфе закроют парковку около Конгресс-холла

Въезд на популярную парковку закроют сегодня в 23:30 и откроют лишь 2 ноября в 18:00.

Сегодня, 1 ноября, в столице Башкирии временно закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау», сообщает администрация города. Ограничения связаны с тем, что на площади имени Салавата Юлаева будет проводиться мероприятие ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Въезд на популярную парковку закроют сегодня в 23:30 и откроют лишь 2 ноября в 18:00. Автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и обдумать место парковки. Мэрия Уфы приносит извинения за предоставленные неудобства.