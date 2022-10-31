В Башкирии может появиться завод по производству древесины

Район тоже выбран не зря – в Аскинском как раз имеется сырьевой потенциал, площадь лесов здесь составляет более 133 тыс. га.

В Аскинском районе Башкирии планируют построить завод по переработке древесины, рассказали в правительстве республики. Сообщается, что этот проект включен в перечень приоритетных инвестпроектов. Бизнес-кейс уже подготовлен – он требует вложений в объеме более 80 млн рублей. Эти средства нужны на покупку оборудования и транспорта и строительно-монтажные работы. Для этих целей сейчас ищут инвестора.

По планам, на предприятии будет изготавливаться более 7 тысяч тонн пеллетов (гранулированный вид твердого топлива цилиндрической формы – Ред.) в год. Район тоже выбран не зря – в Аскинском как раз имеется сырьевой потенциал, площадь лесов здесь составляет более 133 тыс. га.