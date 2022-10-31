Уфа встала в 9-балльных пробках: заторы наблюдаются во всех частях города

Что касается центра, затруднено движение на улицах 8 марта, Рихарда Зорге, 50-летия Октября, Цюрупы, Айской, Революционной, Заки Валиди, Новомостовой.

Сегодня вечером в столице Башкирии наблюдаются 9-балльные пробки. По данным сервиса Яндекс.пробки, в основном загружены улицы в центре города, однако сильные заторы также наблюдаются в северной части города. В глухой пробке встала улица Комарова – пробка начинается с парка Победы, длится по Комаровскому мосту и заканчивается лишь у здания ГИБДД на проспекте Октября. В Черниковке также забиты улицы Мира, Александра Невского, Уфимское шоссе, Вологодская, Интернациональная – некоторые участки на карте выделены бордовым цветом, скорость движения всего 5-10 км/ч.

Что касается центра, затруднено движение на улицах 8 марта, Рихарда Зорге, 50-летия Октября, Цюрупы, Айской, Революционной, Заки Валиди, Новомостовой. ДТП, а также перекрытия дорог на картах не отмечены, судя по всему Уфа встала в глухих пробках из-за непогоды.