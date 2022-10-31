Жительница Башкирии, по вине которой в аварии погибли три ее подруги, получила реальный срок

Все пассажирки погибли, не смогли выбраться из потонувшей машины, а сама виновница выжила.

Накануне в Зианчуринском районе вынесли приговор по факту ДТП, в результате которого погибли три женщины. Напомним, что авария произошла днем 18 апреля 2022 года около села Кугарчи, здесь автомобиль угодил в Ямашлинское водохранилище. За рулем ВАЗа находилась нетрезвая 48-летняя местная жительница, а тремя пассажирками были ее подруги.

В суде установлено, что подсудимая отметила день рождения с приятельницами в придорожном кафе, а затем они решили продолжить празднование на берегу Ямашлинского водохранилища. По пути на водоем она не справилась с управлением и с проселочной дороги съехала в воду. Все пассажирки погибли, не смогли выбраться из потонувшей машины, а сама виновница выжила. Без матерей остались 10 детей.

Свою вину она признала, суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Башкирии. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.