В Башкирии женщина оформила кредит на свою покойную мать

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В башкирском городе Мелеуз женщина оформила кредит на свою покойную мать. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следователей, в декабре 2020 года женщина воспользовалась мобильным телефоном своей покойной матери, в приложении заполнила анкету для получения кредита в размере почти 30 тысяч рублей. Банк дистанционно рассмотрел и удовлетворил заявку, а затем перечислил деньги.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Она признала свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.