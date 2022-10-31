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НовостиОбщество31 октября 2022 16:27

В Уфе задержали 23 пьяных водителя за двое суток

Всего за минувшие выходные зафиксировано 139 ДТП
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе задержали более 20 пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД по башкирской столице.

Специалисты Госавтоинспекции сообщают, что за прошедшие выходные дорожная полиция зарегистрировала в Уфе 139 дорожно-транспортных происшествий, в шести из которых пострадали 11 человек.

Всего инспекторам удалось пресечь за минувшую субботу и воскресенье 814 нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД за эти два дня были задержаны 23 водителя, которые управляли автомобилями будучи пьяными.