В Уфе из-за пожара в квартире погиб 56-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 31 октября, в Уфе из-за пожара в квартире погиб мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на третьем этаже жилого дома на улице Победы. Из зоны опасности пожарные спасли 56-лтенго мужчину, но, к сожалению, несмотря на попытки реанимировать его, он скончался. К счстью, специалистам уадлось благополучно эвакуировать трех человека, еще семеро (в том числе двое детей) смогли эвакуироваться самостоятельно.

Причина пожара и обстоятельства ЧП устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.