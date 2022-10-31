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НовостиПроисшествия31 октября 2022 17:05

В Уфе из-за пожара в квартире погиб 56-летний мужчина

Трагедия случилась на улице Победы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 31 октября, в Уфе из-за пожара в квартире погиб мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на третьем этаже жилого дома на улице Победы. Из зоны опасности пожарные спасли 56-лтенго мужчину, но, к сожалению, несмотря на попытки реанимировать его, он скончался. К счстью, специалистам уадлось благополучно эвакуировать трех человека, еще семеро (в том числе двое детей) смогли эвакуироваться самостоятельно.

Причина пожара и обстоятельства ЧП устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.