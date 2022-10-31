Школьник из Башкирии решил направить выигранные в конкурсе деньги на носки участникам СВО

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Школьник из башкирского города Туймазы решил направить выигранные в конкурсе деньги на поддержку участникам специальной военной операции.

Реналь Хабиров одержал победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Часть этих денег он решил на закупку носков для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Подросток подготовил для прямой линии с Радием Хабировым видеообращение, в котором задал вопрос главе Башкирии о том, через какой фонд он может направить средства. Однако во время эфира до его обращение так и не дошли. Зато сегодня, 31 октября, на оперативном совещании в Центре управления республикой начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала об этой истории. По ее словам, мальчику уже объяснили, как он может отправить деньги.