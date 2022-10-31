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НовостиОбщество31 октября 2022 12:28

В Уфе из-за аварии без воды остались десятки домов и частных домов

Всеми виной случившаяся утечка
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе из-за аварии без воды остались десятки домов и частных домов. Об этом рассказало предприятие «Уфаводоканал».

Сообщается, что возле дома №33 на улице Ухтомского произошла утечка из земли. Для ее ликвидации рабочим пришлось отключит водопровод. Из-за этого без холодной остались жилые дома на улицах Мусы Джалиля, Ухтомского, Магистральной, Минской, также на Дюртюлинском и Киевском переулках.

Также воды лишились участки садовых товариществ «Строитель СМП-60» и «Железнодорожный», центральные тепловые пункты на улицах Мусы Джалиля и Ухтомского, а также здание №148 на Новороссийской.