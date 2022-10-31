В Башкирии в первый день ноября ожидаются снегопады и гололед

Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 1 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и гололед. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителям республики стоит ожидать в первый день последнего месяца осень осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге Башкирии они будут особо сильные. В некоторых районах синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер будет юго-западный с переходом на северный 8-13 метров в секунду, местами будут порывы до 15-20 метров в секунду.

Грядущая ночь будет не такая холодная, как в предыдущие дни, столбики термометров покажут -2,+3°, а днем воздух прогреется до 0,+5°.

На некоторых региональных дорогах ночью и утром ожидает гололед и гололедица, а также туман с ухудшением видимости до 500 и менее метров.