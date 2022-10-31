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В Уфе по просьбам горожан установили новые дорожные знаки. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.

Как сообщает ведомство, на улице Сарапульская от дома №58 до дома №68 (возле поворота с Дtмского шоссе на трассу Р-240 на Южном въезде) сотрудники городской администрация совместно со специалистами дорожной полиции провели установку дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Уфимская Госавтоинспекция призывает автолюбителей выполнять требования дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.