В Башкирии обвиняемого в халатности главу района освободили от наказания

Фото: vk.com/ruslan_gizatullin

В Башкирии обвиняемого в халатности отстраненного главу Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина освободили от наказания. Об этом рассказало издание «РБК-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Кушнаренковского районного суда.

Отстраненный от исполнения обязанностей 45-летний чиновник был приговорен к 200 часам обязательных работ. Его действия суд переквалифицировал с превышения должностных полномочий на халатность. Тем не менее, Руслан Гизатуллин был освобожден от исполнения наказания из-за истечения срока привлечения к ответственности. Он намерен обжаловать решение суда, поскольку настаивает на полном оправдании.

Напомним, в июле 2019 года, по версии следствия, Гизатуллин сдал в аренду компании «Авента» землю, которая предназначалась для сельскохозяйственного производства. После этого глава района в нарушение закона объявил конкурс на продажу участка, занизив его цену с 8 млн до 5,1 млн рублей. Территория была реализована той самой «Авенте. Фирма не специализировалась на сельском хозяйстве и собиралась изменить вид использования участка, чтобы построить на нем турбазу, а часть земли отдать под индивидуальную жилую застройку.