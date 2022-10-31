В Башкирии дети мобилизованных на СВО будут ездить в общественном транспорте бесплатно

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии дети мобилизованных в зону специальной военной операции будут ездить в общественном транспорте бесплатно. Соответствующее правительственное постановление было опубликовано официальном портале правовой информации.

Право бесплатного проезда получили школьники, а также студенты-очники учреждений среднего специального образования и вузов. Понесенные транспортными организациями убытки будут компенсированы их казны республики.

Данное постановление вступит в силу уже завтра – 1 ноября, а действовать оно будет до конца этого гожа.