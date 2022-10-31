Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разобраться с возникшей давкой на олимпиаде в БашГУ. Свое возмущение произошедшим инцидентом руководитель региона высказала сегодня, 31 октября, на оперативном совещании в Центре управления республикой.

Напомним, в минувшее воскресенье в фойе главного корпуса вуза случилась давка из-за того, что на школьную олимпиаду приехало слишком много желающих. В здании столпились родители и их дети, а кого-то из участников вообще не пустили внутрь. Радий Хабиров потребовал найти и наказать виновных.

– Вы найдите все-таки, кто это все сделал. И надо, значит, наказать. Безобразие, нельзя этого допускать. Прямо вот я считаю, пощечину детишкам дали, – заявил чиновникам глава Башкирии Хабиров.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев и руководитель администрации руководителя республики Максим Забелин пообещали «принять кадровое решение».