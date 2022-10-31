В Башкирии началась 4-дневная рабочая неделя

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В Башкирии началась четырехдневная рабочая неделя. Как напомнила Государственная инспекция труда региона, что 4 ноября является Днем народного единства, и потмоу станет для жителей республики дополнительным выходным.

Гострудинспекция отметила, что, поскольку 4 ноября нерабочий праздничный день, при предоставлении оплачиваемого отпуска он в число календарных дней отдыха не включается, и, таким образом, отпуск, согласно законодательству, продлевается еще на сутки. Выход на работу, кстати, в этот день оплачивается не менее чем в двойном размере, либо же сотруднику предоставляется отгул на другой день.

Стоит также отметить, что продолжительность рабочего дня в грядущий четверг 3 ноября сокращается на час.