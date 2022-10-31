Хабиров заявил о создании в Башкирии единого логистического центра для помощи бойцам на СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о создании единого логистического центра для помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом руководитель региона поведал на очередном совещании Центре управления республикой.

По словам Хабирова, некоторые муниципалитеты и предприятия отправляют собственные гуманитарные конвои в зону СВО. Это не всегда безопасно, и порой транспорту не всегда удается достичь места назначения.

– Еще предупреждаю о следующем: появились мошенники, который пытаются на этом заработать. Собирают вещи, а потом они появляются на площадках интернет-продаж, – отметил Хабиров.

В виду данных причин для упорядочивания гуманитарной поддрежки бойцам, в Башкирии был выделен логистический центр, в котором будет аккумулироваться и распределяться вся помощь.