Хабиров подписал закон о границах Башкирии с Оренбургской областью

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о границах республики с Оренбургской областью. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев подчеркнул, что Башкирия находится в соседстве шестью субъектами России, и со всеми были уточнены границы.

Также были утверждены границы Калтымановского и Иглинского сельсоветов. Раньше они пересекались в селе Алаторка, границы которого теперь расширены, и там появится 350 новых участков. Их, как отметил Толкачев, граждане смогут использовать как строительства домов, так и для коммерческих целей.

Помимо прочего, участок площадью 1,37 гектара сельсовета Иглинского переходит Калтымановскому, который, в свою очередь, отдаст 0,31 гектара территорий.