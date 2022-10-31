Руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов покидает пост и переезжает в Москву

Фото: скриншот видеотрансляции. На фото: Олег Полстовалов

Сегодня, 31 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что его соратник, руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов покинет свой пост. Как пояснил руководитель региона, Полстовалову поступило предложение по работе в Москве.

- Столько с ним проблем было, - с улыбкой произнес Радий Хабиров. – Потому что очень рьяно защищал объекты культурного наследия. За это огромное спасибо. Я считаю, что упорядоченная работа была в управлении и мы сами начали понимать и сами стали любить объекты старины и более бережно к ним относиться, за что вам отдельное спасибо.

Глава Башкирии заявил, что подписал указ о награждении Олега Полстовалова Орденом Салавата Юлаева.