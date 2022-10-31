В Башкирии пенсионеры получат пенсии досрочно

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ноябре пенсионеры Башкирии получат пенсии досрочно. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.

Ведомство сообщило, что в связи с предстоящим Днем народного единства доставка пенсий и других социальных выплат будет произведена досрочно – 2 и 3 ноября. Перечисление же средств в кредитные организации будет сделано в установленные договором сроки – с 11 ноября.

Как сообщила глава республиканского отделения Пенсионного фонда Фоата Хантимерова, в ноябре сумма социальных выплат в общей сложности составит 23 миллиарда рублей.