В Башкирии мужчина шантажировал знакомую интимным видео

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ермеекеевского района Башкирии шантажировал знакомую интимным видео. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что мужчина вымогал у женщины деньги под угрозой распространения видеозаписи. Кроме того, гражданин предстал перед судом за управление автомобилем, будучи пьяным.

За данное нарушение он был осужден в апреле 2021 года. Однако в январе текущего мужчина вновь совершил преступление. В нетрезвом виде он угодил в аварию.

Таким образом, житель Ермеекеевского района предстал перед судом и за пьяную езду, и за вымогательство. Он признал свою вину в совершении обоих преступлений.

Мужчине назначено наказание в виде двух лет исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на 4,5 года.