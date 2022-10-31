В Уфе полицейские задержали автоугонщика благодаря генетической экспертизе

Фото: МВД по РБ

В Уфе полицейским удалось по горячим следам задержать автоугонщика и доказать его причастность к преступлению с помощью генетической экспертизы.

Как рассказали в МВД по Башкирии, 9 октября в отдел полиции №7 поступило заявление от 25-летней тюменки, которая приехала в гости к отцу, что угнали ее автомобиль ВАЗ-2109, припаркованный во дворе в Советском районе. На месте преступления полицейские обнаружилли следы ботинок, а также свежий сигаретный окурок, которые, вероятно, оставил угонщик. Вскоре по горячим следам удалось задержать и подозреваемого – им оказался 22-летний ранее судимый житель Аши. Его доставили в отделение, где путем генетической экспертизы подтвердили, что на найденном окурке остались частицы его слюны.

Под тяжестью улик парень сознался в преступлении, рассказав, что на угнанном авто доехал до Аши, а там сдал его в пункт приема металлолома за 12 тысяч рублей.

- По факту кражи авто возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проверяется его причастность к аналогичным фактам, совершенным на территории Уфы, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.