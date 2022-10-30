Уфимскому перевозчику предъявили судебный иск на 40 млн рублей

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Топливная компания «Уралнефтепродукт» предъявила судебный иск на 41,6 млн рублю уфимскому перевозчику Фанису Батырову. Как сообщает «РБК-Уфа», рассмотрение иска в Арбитражном суде назначено на 15 ноября. Что именно стало причиной обращения в суд, представители сторон пока не озвучивают, но известно, что «представитель ответчика не признает исковые требования».

Напомним, что Фанис Батыров – один из первых и самых крупных частных перевозчиков в Уфе, который отвечает за 13 автобусных маршрутов. «Уралнефтепродукт» является оператором топливных карт, а также официальным поставщиком «Газпром нефти» и сети АЗС «Опти 24».