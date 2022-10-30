Многодетная мать из Башкирии обвинила мужа в изнасиловании, а потом попыталась сжечь его заживо

Мужчину успели довезти до больницы и прооперировать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии многодетная мать из Зилаирского района обвинила мужа в побоях и изнасиловании, а потом попыталась сжечь его заживо. Как объяснила женщина в суде, она решила проучить супруга за его буйное поведение, поэтому плеснула в него бензином, а потом бросила горящую спичку, вот только не ожидала, что бензин разгорится так быстро.

Сам же мужчина объяснил, что прожил с женой 8 лет, они родили троих детей, но в 2017 году развелись. После развода женщину словно подменили – она начала постоянно пить, уходить на несколько дней из дома, пока дети сидели голодные и в одиночестве. В итоге мужчина решил вернуться в семью, чтобы самому приглядывать за ребятишками. В тот роковой день он помнит, что лег спать, а проснулся от того, что на него льется какая-то жидкость, после чего произошла вспышка, а тело объяло невыносимой болью. В шоковом состоянии он выбежал во двор, стащил с себя тлеющую одежду и облился холодной водой. Тем временем младший сын побежал за помощью к соседу, а тот и вызвал скорую помощь.

В итоге потерпевший получил множественные ожоги тела, пробыл месяц в реанимации, перенес несколько операций по пересадке кожи и долгую реабилитацию. При этом на все вопросы в больнице он отвечал, что пострадал из-за взорвавшегося газового баллона при сварочных работах. Позже он узнал, что его бывшая супруга бросила детей и уехала в Москву, но при этом продолжает получать на них алименты. Тогда разозленный мужчина написал заявление в полицию с твердым намерением лишить бывшую жену родительских прав.

И хотя на суде женщина обливалась слезами и просила не лишать ее свободы, суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.