Главный Госавтоинспектор Башкирии предупредил водителей об опасной ситуации на дорогах из-за непогоды

Дождь и мокрый снег могут стать причиной плохой видимости и гололеда на дорогах Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с просьбой быть аккуратнее на дорогах. Из-за непогоды на республику обрушились дожди с мокрым снегом, а дороги покрылись гололедом.

- Сильный, порывистый ветер, дождь со снегом привели к ухудшению видимости на дорогах. К вечеру ожидается понижение температуры. Заморозки, гололед требуют от водителей повышенного внимания на дороге, - подчеркнул Владимир Севастьянов.

По словам главы региональной Госавтоинспеции, в таких сложных погодных условиях даже опытные водители могут допустить ошибку, которая приведет к аварии. Тем более, что практика прошлых лет показывает, что именно в межсезонье резко возрастает число смертельных ДТП на дорогах, поэтому автомобилистам стоит быть максимально внимательными за рулем, не превышать скорость, не идти на обгон и не забывать про ремни безопасности.