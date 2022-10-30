Спортсмен из Башкирии стал обладателем золотой медали на Кубке России по греко-римской борьбе

Фото: Минспорта Башкирии

Спортсмены из Башкирии достойно показали себя и заняли призовые места на Кубке России по греко-римской борьбе.

Соревнования Кубка проходили в Уфе – в них приняли участие борцы со всей страны. В итоге золотая медаль в весовой категории 130 кг стал борец из Башкирии Нохчо Лабазанов, который в финальной схватке победил своего московского соперника Марата Кампарова.

Серебряная медаль в весовой категории до 77 кг также досталась спортсмену из Башкирии Исламу Опиеву, а Никита Криницын стал призером в категории 55 кг. В общекомандном зачете команда башкирских борцов оказалась на 3 месте. На первое место выбилась Москва, а на второе – Краснодарский край.