Премьер-министр Башкирии показал, как проводит свой выходной день

Фото: vk.com/agnazarov

Премьер-министр Башкирии поделился с подписчиками, как проводит выходной день. На своей странице в соцсетях Андрей Назаров выложил фотографию и видео с прогулки со своим псом Арчи.

- Воскресенье — это день не только для работы, но и для семьи и домашних питомцев, которые тоже нуждаются в общении, - подписал фото Назаров.

А ранее своим личным фото поделился и глава Башкирии Радий Хабиров – он опубликовал фото, на котором его младший сын с увлечением смотрит выступление фигуристов по телевизору.

- Так-то я хотел, чтобы он был борцом. Но вот же, зависает на фигурном катании, - пошутил Хабиров.