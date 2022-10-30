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НовостиОбщество30 октября 2022 11:35

В Башкирии увеличат родительскую плату за детский сад

Ожидаемо, самые высокие цены будут в Уфе – 166 рублей в день
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Башкирии в 2023 году повысят родительскую плату за детский сад. Соответствующий указ о назначении максимальной суммы за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова уже появился на сайте правительства республики.

Конечно, самая высокая оплата за содержание ребенка в дошкольном учреждении будет в Уфе – 166 рублей в день. На втором месте – Уфимский район и 163 рубля в день, на третьем – Стерлитамак и 159 рублей соответственно. А вот самая низкая родительская плата назначена в Шаранском районе – только 119 рублей в день.