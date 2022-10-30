Первый рабочий день в Башкирии начнется с резкого потепления и дождей

Дождь с снегом - явление довольно неприятное, так что не забудьте зонт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирию приходит северо-западный циклон, поэтому погода в ближайшие дни преподнесет неожиданные сюрпризы. Например, в первый рабочий день в республике начнется с потепления до +7 и сильного ливня, а местами и мокрого снега. Отсюда и последствия – гололедица и снежные накаты на дорогах, налипание сугробов на проводах и деревьях, так что водителей просят быть максимально осторожными на дорогах и соблюдать правила безопасного движения.

В Уфе также синоптики обещают довольно теплую погоду +2 ночью и +7 днем, а также сильные дожди и резкий ветер до 15 метров в секунду. В последующем осадки будут постепенно утихать, а температура воздуха, как и полагается ноябрю, плавно ползти вниз, напоминая о приближающейся зиме.